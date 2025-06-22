Прогноз погоды в Харькове на неделю с 23 по 29 июня обещает неприятные погодные сюрпризы.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 23 по 29 июня сделали синоптики и раскрыли, что ждать жителям города, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 23 по 29 июня. В понедельник 23-го числа: к вечеру облака, царившие в небе в городе весь день, уйдут прочь. Небольшой дождь будет идти ночью и утром. Днем он усилится и закончится только ближе к вечеру. Температура воздуха составит максимум +18°C.

Во вторник, 24.06: воздух прогреется до +25°C. Встречая нас безоблачным утром, пора сменится уже в середине дня и небосвод покроется облаками, которые продержатся до конца суток. Без осадков.

Среда, 25.06: облачная пора продержится все утро и день, а вечером небо прояснится. Дождей не прогнозируется. Температурные колебания от +16 до +24°C.

Четверг, 26 июня: чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но позже снова прояснится. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он закончится. В течение дня температура будет держаться в пределах +16…+23°C.

В пятницу, 27.06: небосвод будет ясным, а днем ​​покроется облаками, которые не будут исчезать до конца дня. Температура воздуха будет держаться в пределах +15…+25°C.

Суббота, 28.06: тучи, которые появятся днем, продержатся недолго - к концу суток ожидается ясная погода. Температура будет колебаться от +16 до +24°C.

В воскресенье 29.06: небо будет пасмурным лишь утром, после обеда они развеются. Дождей не предполагается. Температурные показатели от +16 до +24°C. Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю с 23 по 29 июня обещает неприятные сюрпризы и прохладу.

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