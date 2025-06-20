Пенсіонери у Вінниці можуть розраховувати на отримання гуманітарної допомоги у вигляді продуктових і гігієнічних наборів.

Про те, як і де людям пенсійного віку стати на облік для отримання гуманітарної допомоги у місті Вінниця, розповідає Politeka.

Зокрема повідомляється, що гуманітарку пенсіонерам у місті надає територіальний центр соціального обслуговування та представники релігійної місії "Карітас-Спес-Вінниця".

До наборів можуть входити як продукти харчування (крупи, макаронні вироби, цукор, сіль, мʼясні та рибні консерви тощо), так і засоби гігієни (мило, зубна паста, шампуні, гелі для душу), пише Politeka.

Щоб отримувати гуманітарку, літнім людям необхідно стати на облік у міському терцентрі соціального обслуговування, який розташований у місті Вінниця за адресою вулиця Соборна, 50. Або ж зареєструватися можна, зателефонувавши за номером телефону 67-05-90.

Крім того, у міськраді нагадали, що у Вінниці пенсіонери, які не працюють та отримують виплати, розмір яких із урахуванням усіх надбавок і доплат, становить до 2700 гривень, можуть розраховувати на щоквартальну муніципальну допомогу – грошову виплату розміром 500 гривень. Виплати почали ще в 2022 році та продовжують і зараз.

Що стосується ВПО, то вони можуть отримувати продуктові набори раз на місяць у Центрі надання благодійної допомоги за адресою вул. Соборна, 68, за умови предʼявлення довідки внутрішньо переміщеної особи.

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