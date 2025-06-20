Пенсионеры в Виннице могут рассчитывать на получение гуманитарной помощи в виде продуктовых и гигиенических наборов.

О том, как и где людям пенсионного возраста встать на учет для получения гуманитарной помощи в Виннице, рассказывает Politeka.

В частности, сообщается, что гуманитарку пенсионерам в городе предоставляет территориальный центр социального обслуживания и представители религиозной миссии "Каритас-Спес-Винница".

В наборы могут входить как продукты питания (крупы, макаронные изделия, сахар, соль, мясные и рыбные консервы и т.п.), так и средства гигиены (мыло, зубная паста, шампуни, гели для душа), пишет Politeka.

Чтобы получать гуманитарку, пожилым людям необходимо стать на учет в городском терцентре социального обслуживания, расположенном в городе Винница по адресу улица Соборная, 50. Или зарегистрироваться можно, позвонив по телефону 67-05-90.

Кроме того, в горсовете напомнили, что в Виннице пенсионеры, которые не работают и получают выплаты, размер которых с учетом всех надбавок и доплат составляет до 2700 гривен, могут рассчитывать на ежеквартальную муниципальную помощь - денежную выплату в размере 500 гривен. Выплаты начали еще в 2022 году и продолжают и сейчас.

Что касается ВПЛ, то они могут получать продуктовые наборы раз в месяц в Центре оказания благотворительной помощи по адресу ул. Соборная, 68, при предъявлении справки внутренне перемещенного лица.

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