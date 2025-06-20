Подорожчання проїзду в Укрзалізниці хоч і офіційно не зафіксоване, але пасажири вже відчувають зростання вартості супутніх послуг, повідомляє Politeka.

Із 18 червня компанія підвищила ціни на низку популярних напоїв у потягах далекого сполучення. Це перше офіційне здорожчання такого роду з 2018 року, повідомляє пресслужба перевізника. Основна причина — зростання цін на логістику, енергоносії та сировину.

Найбільше здорожчав чай — тепер за склянку чорного чи зеленого доведеться викласти 20 гривень замість 10. За таку ж ціну продаватимуть воду (газовану й негазовану), розчинну каву та напій «3 в 1».

Цікаво, що у швидкісних поїздах «Інтерсіті+» ціни залишаться незмінними. Не зміниться вартість і на гарячі обіди, які подають у рамках пілотного проєкту в обраних поїздах далекого сполучення.

Укрзалізниця також зазначає, що асортимент напоїв і перекусів у поїздах розширюється. У меню зберігаються класичні та авторські чаї, кава в капсулах і дріп-пакетах, а також снеки. У дитячих вагонах діє спеціальне меню, яке розробив шеф-кухар Євген Клопотенко. На окремих маршрутах також тестуються ланч-набори з дерунами, сирниками, пловом чи м’ясними стравами.

Попри нові тарифи на напої, подорожчання проїзду в Укрзалізниці офіційно не зафіксовано — розцінки на квитки для соціальних перевезень залишаються без змін від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, торік УЗ уже підвищувала вартість комплекта постільної білизни, аргументуючи це покращенням якості. Проте пасажири часто зазначають, що зміни залишилися непомітними.

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