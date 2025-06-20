Подорожание проезда в Укрзализныце хоть и официально не зафиксировано, но пассажиры уже ощущают рост стоимости сопутствующих услуг, сообщает Politeka.

С 18 июня компания повысила цены на ряд популярных напитков в поездах дальнего сообщения. Это первое официальное удорожание такого рода с 2018 года, сообщает пресс-служба перевозчика. Основная причина – рост цен на логистику, энергоносители и сырье.

Больше всего подорожал чай — теперь за стакан черного или зеленого придется выложить 20 гривен вместо 10. За такую ​​же цену будут продавать воду (газированный и негазированный), растворимый кофе и напиток «3 в 1».

Интересно, что в скоростных поездах "Интерсити+" цены останутся неизменными. Не изменится стоимость и на горячие обеды, подаваемые в рамках пилотного проекта в избранных поездах дальнего сообщения.

Укрзализныця также отмечает, что ассортимент напитков и перекусов в поездах расширяется. В меню хранятся классические и авторские чаи, кофе в капсулах и дрип-пакетах, а также снеки. В детских вагонах действует специальное меню, которое разработал шеф-повар Евгений Клопотенко. На отдельных маршрутах также тестируются ланч-наборы с дерунами, творожниками, пловом или мясными блюдами.

Несмотря на новые тарифы на напитки, подорожание проезда в Укрзализныце официально не зафиксировано — расценки на билеты для социальных перевозок остаются без изменений с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, в прошлом году УЗ уже повышала стоимость комплекта постельного белья, аргументируя улучшением качества. Однако пассажиры часто отмечают, что перемены остались незаметными.

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