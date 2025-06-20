Графіки відключення газу у Львівській області допоможуть спланувати побутові справи й уникнути незручностей під час ремонту.

Графіки відключення газу у Львівській області торкнуться частини Кам’янка-Бузької громади через планово-профілактичні роботи на газорозподільній станції, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Кам’янка-Бузька міська рада у графіках відключення газу у Львівській області.

Відключення газу розпочнеться о 09:00 25 червня і триватиме до завершення технічного обслуговування, орієнтовно до 17:00 26 червня. Подача буде відновлена одразу після закінчення робіт.

Без газопостачання залишаться мешканці міста Кам’янка-Бузька та тринадцяти прилеглих сіл: Прибужани, Ягідня, Зубів-Міст, Обидів, Руда за Бугом, Гайок, Дернів, Дальнич, Товмач, Батятичі, Липники, Сапіжанка та Тадані.

Міська рада звертається до жителів цих населених пунктів із проханням перекрити контрольні та робочі крани у своїх будинках і квартирах. Це необхідно для запобігання аварійним ситуаціям та забезпечення безпеки мешканців.

Графіки відключення газу у Львівській області допоможуть спланувати побутові справи й уникнути незручностей під час ремонту. Водночас місцева влада дякує громадянам за розуміння та відповідальне ставлення до тимчасових незручностей.

Рекомендуємо уважно слідкувати за оновленнями від Кам’янка-Бузької міської ради, аби вчасно отримувати актуальну інформацію щодо відновлення газопостачання.

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