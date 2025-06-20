Графики отключения газа во Львовской области помогут спланировать бытовые дела и уйти от неудобств во время ремонта.

Графики отключения газа во Львовской области коснутся части Каменка-Бугской общины из-за планово-профилактических работ на газораспределительной станции, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Каменка-Бугский городской совет по графикам отключения газа во Львовской области.

Отключение газа начнется в 09:00 25 июня и продлится до завершения технического обслуживания, ориентировочно до 17:00 26 июня. Подача будет возобновлена ​​сразу после окончания работ.

Без газоснабжения останутся жители города Каменка-Бугская и тринадцати близлежащих сел: Прибужаны, Ягодня, Зубов-Мост, Обидов, Руда за Бугом, Гаек, Дернов, Дальнич, Товмач, Батятичи, Липники, Сапижанка и Тадани.

Городской совет обращается к жителям этих населенных пунктов с просьбой перекрыть контрольные и рабочие краны в своих домах и квартирах. Это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности жителей.

Графики отключения газа во Львовской области помогут спланировать бытовые дела и уйти от неудобств во время ремонта. В то же время местные власти благодарят граждан за понимание и ответственное отношение к временным неудобствам.

Рекомендуем внимательно следить за обновлениями от Каменка-Бугского городского совета, чтобы своевременно получать актуальную информацию о возобновлении газоснабжения.

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