Місцева влада просить водіїв враховувати обмеження руху транспорту у Львівській області під час планування маршрутів.

У зв’язку з аварійним станом мостового переходу на км 4+062 автомобільної дороги Т-14-24 Сколе – Славсько, Служба відновлення та розвитку інфраструктури запровадила обмеження руху транспорту у Львівській області, повідомляє Politeka.

Міст, зведений ще у 1950 році, перебуває в критичному стані, що створює загрозу руйнування та відрізання транспортного сполучення з кількома населеними пунктами Славської територіальної громади — зокрема, селами Тухля, Рожанка, Лавочне та селищем Славсько.

Щоб попередити подальше руйнування споруди, на ділянці встановлено обмежувальні дорожні знаки. Зокрема, заборонено рух вантажного транспорту (знак 3.3), транспортних засобів із масою понад 12 тонн (знак 3.15), а також тих, у кого навантаження на вісь перевищує 5 тонн (знак 3.16). Крім того, для інформування водіїв облаштовано спеціальне панно з написом «Аварійний міст».

За попередніми підрахунками, для проведення повноцінного капітального ремонту необхідно понад 100 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання щодо виділення відповідного фінансування.

Місцева влада просить водіїв враховувати обмеження руху транспорту у Львівській області під час планування маршрутів та слідкувати за офіційними повідомленнями. Уникнення перевантажень допоможе запобігти подальшій деградації мосту та зберегти транспортне сполучення в гірській частині області.

Нагадаємо, що в області також відбулося подорожчання проїзду. Тарифи на міжміські та приміські маршрутки піднялися, що змушує пасажирів переглядати свій бюджет. Зараз мінімальна ціна квитка стартує від 30 гривень, що вже суттєво б'є по кишені.

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