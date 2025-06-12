Тема подорожчання проїзду у Львівській області викликала справжній резонанс серед місцевих жителів, тож розповідаємо, кому і до чого готуватися.

Подорожчання проїзду у Львівській області вдарило насамперед по тих, хто кожен день їздить до облцентру з навколишніх сіл і міст на роботу чи у справах, повідомляє Politeka.

Тарифи на міжміські та приміські маршрутки піднялися, що змушує пасажирів переглядати свій бюджет. Зараз мінімальна ціна квитка стартує від 30 гривень, що вже суттєво б'є по кишені.

Найбільше подорожчання проїзду у Львівській області торкнулося напрямків до Кам’янка-Бузької і Стрия. Наприклад, квиток із Жовтанців до Львова підскочив зі 40 до 50 грн, що для багатьох є помітним ударом.

Всі провідні перевізники області, такі як АТП 14631, Самбірське АТП та компанія "Міра і К", підтвердили нові тарифи і заявили, що підняття цін було вимушеним кроком.

Голова правління "Укравтотранс-Львів" Іван Велійка повідомив, що до обласної адміністрації надійшло понад десять офіційних заяв про підвищення цінників.

У самому ж Львові з першого червня також ввели нові тарифи. Безготівкова оплата тепер коливається від 18 до 20 грн, залежно від способу оплати. Якщо ж ви платите готівкою — приготуйтесь викласти всі 25.

Перевізники кажуть, щт подорожчання проїзду у Львівській області стало вимушеним кроком в умовах зростання витрат на пальне, мінімальні зарплати та обслуговування техніки.

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