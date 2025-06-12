Тема подорожания проезда во Львовской области вызвала настоящий резонанс среди местных жителей, поэтому рассказываем, кому и к чему готовиться.

Подорожание проезда во Львовской области ударило прежде всего по тем, кто каждый день ездит в облцентр из окрестных сел и городов на работу или по делам, сообщает Politeka.

Тарифы на междугородные и пригородные маршрутки поднялись, что заставляет пассажиров пересматривать свой бюджет. Сейчас минимальная цена билета стартует от 30 гривен, что существенно бьет по карману.

Наибольшее подорожание проезда во Львовской области коснулось направлений Каменка-Бужской и Стрыя. Например, билет из Жовтанцев во Львов подскочил с 40 до 50 грн, что для многих заметный удар.

Все ведущие перевозчики области, такие как АТП 14631, Самборское АТП и компания "Мера и К", подтвердили новые тарифы и заявили, что повышение цен было вынужденным шагом.

Председатель правления "Укравтотранс-Львов" Иван Велийко сообщил, что в областную администрацию поступило более десяти официальных заявлений о повышении ценников.

В самом же Львове с 1 июня также ввели новые тарифы. Безналичная оплата теперь колеблется от 18 до 20 грн в зависимости от способа оплаты. Если же вы платите наличными – приготовьтесь выложить все 25.

Перевозчики говорят, что подорожание проезда во Львовской области стало вынужденным шагом в условиях роста расходов на топливо, минимальные зарплаты и обслуживание техники.

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