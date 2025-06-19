В связи с аварийным состоянием мостового перехода на км 4+062 автомобильной дороги Т-14-24 Сколе – Славское, Служба восстановления и развития инфраструктуры ввела ограничение движения транспорта во Львовскую область и, сообщает Politeka.

Мост, построенный еще в 1950 году, находится в критическом состоянии, что создает угрозу разрушения и отрезания транспортного сообщения с несколькими населенными пунктами Славской территориальной громады — в частности, селами Тухля, Рожанка, Лавочная и поселком Славское.

Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение сооружения, на участке установлены ограничительные дорожные знаки. В частности, запрещено движение грузового транспорта (знак 3.3), транспортных средств с массой более 12 тонн (знак 3.15), а также тех, у кого нагрузка на ось превышает 5 тонн (знак 3.16). Кроме того, для информирования водителей обустроено специальное панно с надписью "Аварийный мост".

По предварительным подсчетам, для проведения полноценного капитального ремонта нужно более 100 миллионов гривен. Решается вопрос о выделении соответствующего финансирования.

Местные власти просят водителей учитывать ограничение движения транспорта во Львовской области при планировании маршрутов и следить за официальными сообщениями. Избегание перегрузок поможет предотвратить дальнейшую деградацию моста и сохранить транспортное сообщение в горной части области.

Напомним, что в области также произошло удорожание проезда. Тарифы на междугородные и пригородные маршрутки поднялись, что заставляет пассажиров пересматривать свой бюджет. Сейчас минимальная цена билета стартует от 30 гривен, что существенно бьет по карману.

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