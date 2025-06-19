Таке підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області було прийнято на засіданні виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області торкнулося мешканців Дрогобича, повідомляє Politeka.

Одне з ключових рішень стосується плати за водопостачання у приватному секторі. Від 13 травня власники приватних домогосподарств, у яких не встановлені засоби обліку води, сплачують понад 500 гривень на місяць за полив газонів. Цей тариф застосовується протягом чотирьох місяців на рік — з 1 травня по 31 серпня.

Таке підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області було прийнято на засіданні виконавчого комітету Дрогобицької міської ради за поданням директора місцевого водоканалу.

Зміни стосуються переважно соціально незахищених верств населення — пенсіонерів з мінімальною пенсією, людей з інвалідністю, які не мають технічної можливості або фінансів для встановлення лічильників.

Водночас мешканці більш заможних районів, де встановлені сучасні системи обліку води або власні свердловини, таких додаткових платежів не сплачуватимуть.

До слова, ціни на воду зросли і в Одеській області. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міськради в Ізмаїлі, тож тепер ціни на централізоване водопостачання та водовідведення значно зростуть.

Згідно з офіційним рішенням, ціни на постачання збільшаться майже на 25 відсотків, а послуги водовідведення стануть дорожчими на понад 26 відсотків. Вартість кубометра холодного постачання для багатоповерхівок також виросте на 24,9%.

У поясненні від Водоканалу назвали причини такого кроку: суттєве зростання вартості електроенергії, подорожчання матеріалів і збільшення фонду оплати праці працівників підприємства.

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