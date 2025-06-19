Такое повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области принято на заседании исполнительного комитета Дрогобычского городского совета.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области коснулось жителей Дрогобыча, сообщает Politeka.

Одно из ключевых решений касается платы за водоснабжение в частном секторе. С 13 мая владельцы частных домохозяйств, у которых не установлены средства учета воды, платят более 500 гривен в месяц за полив газонов. Этот тариф применяется в течение четырех месяцев в году – с 1 мая по 31 августа.

Такое повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области принято на заседании исполнительного комитета Дрогобычского городского совета по представлению директора местного водоканала.

Изменения касаются преимущественно социально незащищенных слоев населения — пенсионеров с минимальной пенсией, людей с инвалидностью, не имеющих технической возможности или финансов для установки счетчиков.

В то же время, жители более состоятельных районов, где установлены современные системы учета воды или собственные скважины, таких дополнительных платежей не будут платить.

К слову, цены на воду выросли и в Одесской области. Соответствующее решение принял исполнительный комитет горсовета в Измаиле, и теперь цены на централизованное водоснабжение и водоотвод значительно возрастут.

Согласно официальному решению, цены на поставки увеличатся почти на 25 процентов, а услуги водоотвода станут дороже более 26 процентов. Стоимость кубометра холодной поставки для многоэтажек также вырастет на 24,9%.

В пояснении от Водоканала назвали причины такого шага: существенный рост стоимости электроэнергии, удорожание материалов и увеличение фонда оплаты труда работников предприятия.

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