Нова система оплати проїзду в Ужгороді дозволить не лише підтвердити право на пільгове пересування, а й оптимізувати облік пільговиків.

В Україні запроваджують нову систему оплати проїзду в Ужгороді, яка стосується пільгової категорії громадян, повідомляє Politeka.

Відтепер безоплатний проїзд у міському громадському транспорті буде можливим лише за наявності «Муніципальної картки ужгородця», інформує відділ транспорту Ужгородської міської ради.

Щоб отримати картку, необхідно зареєструватися в Єдиному соціальному реєстрі громадян, які мають право на пільговий проїзд, і водночас зареєстровані членами територіальної громади міста.

Дані до Реєстру вносяться через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) Ужгородської міської ради за адресою: площа Поштова, 3. Записатися можна за телефонами: (0312) 61-76-87 або 42-80-28, попередньо обравши зручну дату й час.

Для реєстрації потрібно мати при собі такі документи: заяву встановленого зразка, паспорт або ID-картку, документ про реєстрацію місця проживання, підтвердження права на пільгу, а також письмову згоду на передачу даних уповноваженому суб’єкту, який виготовлятиме картку.

Нова система оплати проїзду в Ужгороді дозволить не лише підтвердити право на пільгове пересування, а й оптимізувати облік пільговиків, зменшити зловживання та забезпечити контроль з боку перевізників. Ужгородська міська рада наголошує: без оформленої «Муніципальної картки ужгородця» скористатися пільгою буде неможливо.

До слова, нещодавно ми також писали про новий графік поїздів в Ужгороді. Квитки вже доступні в застосунку Укрзалізниці, на офіційному сайті та в залізничних касах. Пасажири також можуть скористатися №213/214 Київ — Ужгород — Київ, який продовжує курсувати паралельно.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.