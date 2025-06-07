Укрзалізниця продовжує курсування додаткового поїзда №284/283, що входить у новий графік потягів з Ужгорода, повідомляє Politeka.

Таке рішення ухвалене через початок сезону відпусток і зростання пасажиропотоку на західному напрямку, інформують в компанії.

Поїзд вирушатиме з міста Ужгорода 11, 13, 15, 19, 21 та 25 червня о 23:14, прибуття до Києва — о 13:12 наступного дня. У зворотному напрямку рейс заплановано з Києва на 12, 14, 16, 20, 22 та 26 червня. Відправлення зі столиці — о 15:12, прибуття до Ужгорода — о 05:20.

Квитки вже доступні в застосунку Укрзалізниці, на офіційному сайті та в залізничних касах. Пасажири також можуть скористатися №213/214 Київ — Ужгород — Київ, який продовжує курсувати паралельно.

Новий графік потягів з Ужгорода дозволяє українцям гнучко планувати поїздки й забезпечує стабільне сполучення між Закарпаттям і столицею у піковий сезон.

Укрзалізниця продовжує призначати додаткові рейси там, де є підвищений попит, щоб покращити зручність для пасажирів.

Інформація про рух доступна на офіційних ресурсах Укрзалізниці. Зміни у графіку спрямовані на забезпечення комфортних подорожей для пасажирів.

Укрзалізниця рекомендує пасажирам своєчасно перевіряти розклад перед поїздкою.

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