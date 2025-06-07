Укрзализныця продолжает курсирование дополнительного поезда №284/283, входящего в новый график поездов из Ужгорода, сообщает Politeka.

Такое решение принято из-за начала сезона отпусков и роста пассажиропотока на западном направлении .

Поезд будет отправляться из города Ужгорода 11, 13, 15, 19, 21 и 25 июня в 23:14, прибытие в Киев - в 13:12 на следующий день. В обратном направлении рейс запланирован из Киева на 12, 14, 16, 20, 22 и 26 июня. Отправление из столицы – в 15:12, прибытие в Ужгород – в 05:20.

Билеты уже доступны в приложении Укрзализныци, на официальном сайте и в железнодорожных кассах. Пассажиры также могут воспользоваться №213/214 Киев-Ужгород-Киев, который продолжает курсировать параллельно.

Новый график поездов из Ужгорода позволяет украинцам гибко планировать поездки и обеспечивает стабильное сообщение между Закарпатьем и столицей в пиковый сезон.

Укрзализныця продолжает назначать дополнительные рейсы там, где есть повышенный спрос, чтобы улучшить удобство пассажиров.

Информация о движении доступна на официальных ресурсах Укрзализныци. Изменения в графике направлены на обеспечение комфортных поездок для пассажиров.

Укрзализныця рекомендует пассажирам своевременно проверять расписание перед поездкой.

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