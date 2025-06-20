Новая система оплаты проезда в Ужгороде позволит не только подтвердить право на льготное передвижение, но и оптимизировать учет льготников.

В Украине вводится новая система оплаты проезда в Ужгороде, которая касается льготной категории граждан, сообщает Politeka.

Теперь безвозмездный проезд в городском общественном транспорте будет возможен только при наличии «Муниципальной карты ужгородца», информирует отдел транспорта Ужгородского городского совета.

Чтобы получить карту, необходимо зарегистрироваться в Едином социальном реестре граждан, имеющих право на льготный проезд, и одновременно зарегистрированные членами территориального общества города.

Данные в Реестр вносятся через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) Ужгородского городского совета по адресу: Площадь Почтовая, 3. Записаться можно по телефонам: (0312) 61-76-87 или 42-80-28, предварительно выбрав удобную дату и время.

Для регистрации нужно иметь при себе следующие документы: заявление установленного образца, паспорт или ID-карту, документ о регистрации места жительства, подтверждение права на льготу, а также письменное согласие на передачу данных уполномоченному субъекту, изготовляющему карту.

Новая система оплаты проезда в Ужгороде позволит не только подтвердить право на льготное передвижение, но и оптимизировать учет льготников, снизить злоупотребления и обеспечить контроль со стороны перевозчиков. Ужгородский городской совет отмечает: без оформленной «Муниципальной карты ужгородца» воспользоваться льготой будет невозможно.

Кстати, недавно мы также писали о новом графике поездов в Ужгороде. Билеты уже доступны в приложении Укрзализныци, на официальном сайте и в железнодорожных кассах. Пассажиры также могут воспользоваться №213/214 Киев-Ужгород-Киев, который продолжает курсировать параллельно.

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