Обмеження руху транспорту в Чернівцях пов’язані із необхідністю підтримки інфраструктури у належному стані та підвищенням безпеки мешканців.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях триватимуть одразу на кількох вулицях через масштабні ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Про це повідомили у Чернівецькій міській раді. Частина доріг буде повністю перекрита, а мешканців та водіїв просять планувати свої маршрути заздалегідь.

Зокрема, повне обмеження діє на вул. Руській — поблизу будинку №289-Б. Тут розпочали аварійні розкопки для заміни труби зливної мережі. Ремонт зливової інфраструктури має запобігти затопленням та поліпшити водовідведення в цьому районі.

Інше тривале обмеження запроваджене на вулиці Авангардній — біля будинку №7-А (зі сторони вул. Комунальників). Тут з 17 червня до 14 липня проводитиметься поточний ремонт зливного перехвату. Дорожні служби облаштовують нову систему водовідведення, що покликана зменшити підтоплення під час сильних злив.

Крім того, з 20 по 30 червня тимчасово обмежать рух транспорту на вул/ Миколи Лисенка та вулиці Фрідріха Шиллера — в районі їх перехрестя з вулицею Лесі Українки.

Причина — облаштування підвищених пішохідних переходів. Це частина проєкту з підвищення безпеки дорожнього руху для пішоходів. Такі переходи дозволяють водіям краще помічати пішоходів, а також змушують знижувати швидкість на перехрестях.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях пов’язані із необхідністю підтримки інфраструктури у належному стані та підвищенням безпеки мешканців. У міській раді обіцяють якнайшвидше завершити всі роботи, щоби відновити нормальне транспортне сполучення.

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