Ограничения движения транспорта в Черновцах связаны с необходимостью поддержки инфраструктуры в надлежащем состоянии и повышения безопасности жителей.

Ограничения движения транспорта в Черновцах будут продолжаться сразу на нескольких улицах из-за масштабных ремонтных работ, сообщает Politeka .

Об этом сообщили в Черновицком городском совете. Часть дорог будут полностью перекрыты, а жителей и водителей просят планировать свои маршруты заранее.

В частности, полное ограничение действует на ул. Русской – вблизи дома №289-Б. Здесь начались аварийные раскопки для замены трубы сливной сети. Ремонт ливневой инфраструктуры должен предотвратить затопления и улучшить водоотвод в этом районе.

Другое длительное ограничение введено на улице Авангардной – у дома №7-А (со стороны ул. Коммунальщиков). Здесь с 17 июня по 14 июля будет проводиться текущий ремонт сливного перехвата. Дорожные службы обустраивают новую систему водоотвода, призванную уменьшить подтопление во время сильных ливней.

Кроме того, с 20 по 30 июня временно ограничат движение транспорта по ул. Николая Лысенко и улице Фридриха Шиллера — в районе их перекрестка с улицей Леси Украинки.

Причина – устройство повышенных пешеходных переходов. Это часть проекта повышения безопасности дорожного движения для пешеходов. Такие переходы позволяют водителям лучше замечать пешеходов, а также заставляют снижать скорость на перекрестках.

Ограничения движения транспорта в Черновцах связаны с необходимостью поддержки инфраструктуры в надлежащем состоянии и повышения безопасности жителей. В городском совете обещают как можно быстрее завершить все работы, чтобы восстановить нормальное транспортное сообщение.

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