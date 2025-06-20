Якщо погрози реалізуються, ціна на нафту різко збільшиться, а разом із нею може відбутися подорожчання бензину в Україні.

Подорожчання бензину в Україні може стати реальністю вже найближчим часом, повідомляє Politeka.

Таке попередження озвучив експерт з енергетики Володимир Омельченко, коментуючи загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

Зокрема, він зазначає, що нестабільність в Ормузькій протоці, через яку транспортується значна частина світової нафти, може безпосередньо вплинути на вартість пального.

За словами фахівця, якщо конфлікт у регіоні не вийде за межі нинішньої напруженості, нафта залишиться на рівні 75–80 доларів за барель. Однак навіть такий "базовий" сценарій уже створює підстави для зростання цін на АЗС. Омельченко пояснив, що окремі оператори ринку в Україні користуються ситуацією, встановлюючи завищені ціни під прикриттям міжнародної кризи.

Ключовим фактором, який може вплинути на ситуацію всередині країни, є діяльність Антимонопольного комітету. Якщо регулятор не забезпечить контроль за ринком, ціни на А-95 можуть піднятися до 65 гривень за літр або вище. Подібне подорожчання бензину в Україні стане не лише ударом по гаманцях українців, а й фактором тиску на всю економіку: зростання вартості транспорту, логістики та товарів споживання.

Крім того, експерт наголосив, що Іран вже озвучив погрози заблокувати Ормузьку протоку за допомогою морських мін. Це паралізує судноплавство в регіоні, створивши критичні перешкоди для постачання енергоресурсів у глобальному масштабі. Якщо загрози реалізуються, ціна на нафту різко зросте, а разом з нею може статися подорожчання бензину в Україні.

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