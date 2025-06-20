Если угрозы реализуются, цена на нефть резко увеличится, а вместе с ней может произойти подорожание бензина в Украине.

Подорожание бензина в Украине может стать реальностью в ближайшее время, сообщает Politeka.

Такое предупреждение озвучил эксперт по энергетике Владимир Омельченко, комментируя обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

В частности, он отмечает, что нестабильность в Ормузском проливе, по которой транспортируется значительная часть мировой нефти, может напрямую повлиять на стоимость горючего.

По словам специалиста, если конфликт в регионе не выйдет за пределы нынешней напряженности, нефть останется на уровне 75–80 долларов за баррель. Однако даже такой "базовый" сценарий создает уже основания для роста цен на АЗС. Омельченко пояснил, что некоторые операторы рынка в Украине пользуются ситуацией, устанавливая завышенные цены под прикрытием международного кризиса.

Ключевым фактором, который может повлиять на ситуацию внутри страны, является деятельность Антимонопольного комитета. Если регулятор не обеспечит контроль над рынком, цены на А-95 могут подняться до 65 гривен за литр или выше. Подобное удорожание бензина в Украине станет не только ударом по кошелькам украинцев, но и фактором давления на всю экономику: рост стоимости транспорта, логистики и товаров потребления.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Иран уже озвучил угрозы заблокировать Ормузский пролив с помощью морских мин. Это парализует судоходство в регионе, создав критические препятствия для поставок энергоресурсов в глобальном масштабе. Если угрозы реализуются, цена на нефть резко увеличится, а вместе с ней может случиться подорожание бензина в Украине.

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