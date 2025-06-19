Графіки відключення води у Харкові регулярно оновлюються на офіційних ресурсах, тому мешканцям рекомендується слідкувати за інформацією.

Згідно з оновленими графіками відключення води у Харкові, КП «ХТМ» проводить термінове усунення дефектів на внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мережах, що призвело до тимчасового припинення подачі гарячої води в кількох районах міста, повідомляє Politeka.

Починаючи з 10:21 19 червня 2025 року, було зафіксовано аварійну ситуацію на внутрішньоквартальних мережах гарячого водопостачання за адресами: вулиця Зубарєва, будинки №37, 39 та 39-А, а також вулиця 92-ї бригади, будинки №51 і 51-А. Подачу гарячої води було припинено одразу після виявлення дефекту. Завершення ремонтних робіт заплановане на 20 червня 2025 року о 18:01.

Ремонт виконує комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» (КП «ХТМ»), яке повідомляє, що усунення несправностей здійснюється у посиленому режимі для якнайшвидшого відновлення послуги.

Крім того, на внутрішньобудинкових системах гарячого водопостачання також зафіксовано аварію. З 09:51 19 червня проводяться ремонтні роботи на будинках по вулиці Франтішка Крала №65 та №69.

Орієнтовний час завершення робіт — 20 червня о 20:01. Знеструмлення водопостачання спричинене пошкодженням внутрішніх трубопроводів, які потребують термінової заміни та герметизації.

Графіки відключення води у Харкові регулярно оновлюються на офіційних ресурсах, тому мешканцям рекомендується слідкувати за інформацією комунальних служб. КП «ХТМ» запевняє, що всі роботи будуть завершені в обумовлений термін.

Варто завчасно підготувати побут: ззробити запаси, обмежити використання побутових приладів та забезпечити дотримання санітарних норм.

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