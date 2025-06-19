Графики отключения воды в Харькове регулярно обновляются на официальных ресурсах, поэтому жителям рекомендуется следить за информацией.

Согласно обновленным графикам отключения воды в Харькове, КП ХТМ проводит срочное устранение дефектов на внутриквартальных и внутридомовых сетях, что привело к временному прекращению подачи горячей воды в нескольких районах города, сообщает Politeka.

Начиная с 10:21 19 июня 2025 года, была зафиксирована аварийная ситуация на внутриквартальных сетях горячего водоснабжения по адресам: улица Зубарева, дома №37, 39 и 39-А, а также улица 92-й бригады, дома №51 и 51-А. Подача горячей воды была прекращена сразу после обнаружения дефекта. Завершение ремонтных работ запланировано на 20 июня 2025 в 18:01.

Ремонт выполняет коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» (КП «ХТМ»), которое сообщает, что устранение неисправностей осуществляется в усиленном режиме для скорейшего восстановления услуги.

Кроме того, на внутридомовых системах горячего водоснабжения также зафиксирована авария. С 09:51 19 июня проводятся ремонтные работы на домах по улице Франтишка Крала №65 и №69.

Ориентировочное время завершения работ - 20 июня в 20:01. Обесточение водоснабжения вызвано повреждением внутренних трубопроводов, требующих срочной замены и герметизации.

Графики отключения воды в Харькове регулярно обновляются на официальных ресурсах, поэтому жителям рекомендуется следить за информацией коммунальных служб. КП "ХТМ" уверяет, что все работы будут завершены в оговоренный срок.

Следует заранее подготовить быт: сделать запасы, ограничить использование бытовых приборов и обеспечить соблюдение санитарных норм.

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