На низці вулиць спостергіється обмеження та перекриття руху транспорту в Києві, наразі там працюють аварійні служби та поліція.

Обмеження та перекриття руху транспорту в Києві діє сьогодні після масштабної дронової атаки російської федерації, повідомляє Politeka.net.

У ніч на 17 червня столиця зазнала чергової ворожої атаки, внаслідок якої було пошкоджено елементи міської транспортної інфраструктури.

Наразі в кількох районах столиці – Солом’янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському – тривають аварійно-відновлювальні роботи. Саме їхня оперативність визначатиме терміни відновлення повноцінного руху.

Як повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, через пошкодження контактної мережі тимчасово не працюють трамваї №15 та №22. Крім того, на низці вулиць спостергіється обмеження та перекриття руху транспорту в Києві – наразі там працюють аварійні служби та поліція.

Зокрема, обмеження та перекриття руху транспорту в Києві діють на вулиці Бориспільській, де тимчасово змінено схеми пересування автобусних маршрутів №51, 63 та 115. Наразі вони курсують за такими напрямками:

№51 – з станції метро "Либідська" до вулиці Привокзальної;

№63 – з вулиці Космонавта Поповича до Привокзальної;

№115 – з Контрактової площі до Привокзальної.

Також перекрито вулицю Миколи Василенка, у зв’язку з чим автобус №14Т курсує лише до цієї локації від Контрактової площі.

Інші обмеження зафіксовані на Сирецькій, В’ячеслава Чорновола, Вацлава Гавела, а також на проспекті Повітряних сил – від перехрестя з вулицею Волинською до Жулянського шляхопроводу.

У результаті:

автобус №72 тимчасово курсує через вулиці Куренівську та Кирилівську;

автобус №75 розвертається на Кільцевій дорозі;

автобус №78 у напрямку аеропорту наразі курсує лише до Кільцевої дороги.

У департаменті транспорту зазначають, що кількість маршрутів буде збільшено відповідно до потреб, а відновлення нормальної роботи залежить від швидкості ліквідації наслідків обстрілу.

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