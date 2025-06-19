На ряде улиц наблюдается ограничение и перекрытие движения транспорта в Киеве, там работают аварийные службы и полиция.

Ограничение и перекрытие движения транспорта в Киеве действует после масштабной дроновой атаки российской федерации, сообщает Politeka.net.

В ночь на 17 июня столица подверглась очередной вражеской атаке, в результате которой были повреждены элементы городской транспортной инфраструктуры.

Сейчас в нескольких районах столицы – Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском – продолжаются аварийно-восстановительные работы. Именно их оперативность будет определять сроки восстановления полноценного движения.

Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, из-за повреждений контактной сети временно не работают трамваи №15 и №22. Кроме того, на ряде улиц наблюдается ограничение и перекрытие движения транспорта в Киеве – там работают аварийные службы и полиция.

В частности, ограничения и перекрытия движения транспорта в Киеве действуют на ул. Бориспольской, где временно изменены схемы передвижения автобусных маршрутов №51, 63 и 115. Сейчас они курсируют по следующим направлениям:

№51 – со станции метро "Лыбидская" до ул. Привокзальной;

№63 – с ул. Космонавта Поповича до Привокзальной;

№115 – с Контрактовой площади в Привокзальную.

Также перекрыта улица Николая Василенко, в связи с чем автобус №14Т курсирует только к этой локации от Контрактовой площади.

Другие ограничения зафиксированы на Сырецкой, Вячеславе Чорноволе, Вацлаве Гавеле, а также на проспекте Воздушных сил – от перекрестка с улицей Волынской до Жулянского путепровода.

В результате:

автобус №72 временно курсирует через улицы Куреневскую и Кирилловскую;

автобус №75 разворачивается на Окружной дороге;

автобус №78 в направлении аэропорта сейчас курсирует только до Окружной дороги.

В департаменте транспорта отмечают, что количество маршрутов будет увеличено в соответствии с потребностями, а восстановление нормальной работы зависит от скорости ликвидации последствий обстрелов.

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