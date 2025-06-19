Новий графік руху транспорту в Запоріжжі буде введено 20 червня, проте зміни затронуть лише декілька важливих маршрутів, повідомляє Politeka.net.
Про це попередила міська рада.
Так, новий графік руху транспорту в Запоріжжі розпочнеться 20 червня з 10:00 до 12:00. Пересування трамвайного маршруту №10 буде тимчасово зупинено на відрізку між зупинками «вулиця О. Поради» та «Медсанчастина».
Причиною обмеження є проведення робіт із демонтажу аварійних опор контактної мережі.
У зазначений період трамваї маршруту №10 курсуватимуть за зміненими напрямками: «майдан Волі – Автострада» та «майдан Волі – Шевченківський мікрорайон».
Крім цього, ввели новий графік руху транспорту в Запоріжжі ввели через відновлення асфальтобетонного покриття на двох смугах проїжджої частини по проспекту Соборному, 228, у напрямку греблі ДніпроГЕС.
На час проведення робіт тимчасово не курсуватимуть такі тролейбусні маршрути:
- №3 «4-й Південний мікрорайон — вулиця Піщана»;
- №8 «Сімферопольське шосе — завод «Запоріжкабель»;
- №11 «Арматурний завод — вулиця Сєдова»;
- №17 «вул. Сєдова — Бородінський мікрорайон».
Натомість вже організовано новий графік руху транспорту в Запоріжжі:
- «вул. Піщана — вул. Сєдова» та «завод «Запоріжкабель» — задіяно тролейбуси з автономним ходом;
- «4-й Південний мікрорайон — Набережна»;
- «Сімферопольське шосе — Набережна»;
- «вулиця Сєдова — Набережна».
Тролейбуси №9 та №14 продовжать курсувати без змін відповідно до чинної схеми шляху. Міська влада просить мешканців враховувати зміни під час планування маршрутів і дякує за розуміння.
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