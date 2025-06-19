Новый график движения транспорта в Запорожье будет введен 20 июня, однако изменения затронут лишь несколько важных маршрутов, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредил городской совет.
Новый график движения транспорта в Запорожье начнется 20 июня с 10:00 до 12:00. Передвижение трамвайного рейса №10 будет временно остановлено на отрезке между остановками «улица О. Советы» и «Медсанчасть».
Причиной ограничения является проведение работ по демонтажу аварийных опор контактной сети.
В указанный период трамваи маршрута №10 будут курсировать по измененным направлениям: «майдан Воли – Автострада» и «майдан Воли – Шевченковский микрорайон».
Кроме этого, ввели новый график движения транспорта в Запорожье ввели из-за восстановления асфальтобетонного покрытия на двух полосах проезжей части по проспекту Соборному, 228, в направлении плотины ДнепроГЭС.
На время проведения работ временно не будут курсировать следующие троллейбусные маршруты:
- №3 «4-й Южный микрорайон – улица Песчаная»;
- №8 «Симферопольское шоссе – завод «Запорожкабель»;
- №11 «Арматурный завод – улица Седова»;
- №17 «ул. Седова – Бородинский микрорайон».
В то же время уже организован новый график движения транспорта в Запорожье:
- «ул. Песчаная – ул. Седова» и «завод «Запорожкабель» — задействованы троллейбусы с автономным ходом;
- "4-й Южный микрорайон - Набережная";
- «Симферопольское шоссе – Набережная»;
- «Улица Седова — Набережная».
Троллейбусы №9 и №14 продолжат курсировать без изменений согласно действующей схеме пути. Городские власти просят жителей учитывать изменения при планировании маршрутов и благодарят за понимание.
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