Дотримання графіка відключень світла в Одеській області допоможе уникнути аварійних ситуацій і забезпечить безперебійне електропостачання у найближчі періоди.

Графіки відключення світла в Одеській області будуть застосовані 21 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

Це пов’язано з проведенням профілактичних робіт для підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій у мережах. Відповідальність за виконання - покладена на компанію AT "ДТЕК Одеські Електромережі".

Зокрема, відключення електроенергії торкнеться населеного пункту Малодолинське у Чорноморській міській територіальній громаді Одеського району. Світло буде вимкнене з 8:00 ранку до 20:00 вечора.

У цей час електропостачання не буде на вулицях Будівельна, Винокурова, Вишнева, Вознесенська, Вчительська, Едуарда Савінова, Заводська, Зарічна, Зелена, Космонавтів, Курортна, Лібентальська, Миру, Молодіжна, Набережна, Незалежності, Нова, Паромна, Першотравнева, Робоча, Українська, Шевченка, Шмідта, Ювілейна, а також у провулках Весняний, Вишневий, Вчительський, Гвардійський, Новоселів, Південний, Шмідта та Ювілейний.

Жителів закликають заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей та, за можливості, зберігати запаси електроенергії для важливих побутових потреб. Планові роботи спрямовані на покращення якості електропостачання, тому тимчасові відключення необхідні для забезпечення стабільної роботи мережі в майбутньому.

Нагадуємо, що дотримання графіка відключень світла в Одеській області допоможе уникнути аварійних ситуацій і забезпечить безперебійне електропостачання у найближчі періоди.

Також українцям варто уважно слідкувати за офіційними повідомленнями щодо можливих змін або додаткових робіт у вашому регіоні.

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