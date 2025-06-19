Соблюдение графика отключений света в Одесской области поможет избежать аварийных ситуаций и обеспечит бесперебойное электроснабжение в ближайшие периоды.

Графики отключения света в Одесской области будут применены 21 июня 2025, сообщает Politeka.

Это связано с проведением профилактических работ по повышению надежности электроснабжения и предотвращению аварий в сетях. Ответственность за исполнение – возложена на компанию AT "ДТЭК Одесские Электросети".

В частности, отключение электроэнергии коснется населенного пункта Малодолинское в Черноморском городском территориальном обществе Одесского района. Свет будет выключен с 8:00 утра до 20:00 вечера.

В настоящее время электроснабжение не будет на улицах Строительная, Винокуровая, Вишневая, Вознесенская, Учительская, Эдуарда Савинова, Заводская, Заречная, Зеленая, Космонавтов, Курортная, Либентальская, Мира, Молодежная, Набережная, Независимости, Новая, Паромная, Первочравна, Первотравнева Юбилейная, а также в переулках Весенний, Вишневый, Учительский, Гвардейский, Новоселов, Южный, Шмидта и Юбилейный.

Жители призывают заранее подготовиться к временным неудобствам и, по возможности, хранить запасы электроэнергии для важных бытовых нужд. Плановые работы направлены на улучшение качества электроснабжения, поэтому временные отключения необходимы для обеспечения стабильной работы сети в будущем.

Напомним, что соблюдение графика отключений света в Одесской области поможет избежать аварийных ситуаций и обеспечит бесперебойное электроснабжение в ближайшие периоды.

Также украинцам следует внимательно следить за официальными сообщениями о возможных изменениях или дополнительных работах в вашем регионе.

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