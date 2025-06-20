Для більшості громадян грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі нараховується автоматично.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі виплачується щороку до Дня Незалежності України, проте її можна отримати, відповідаючи певним статусам, повідомляє Politeka.net.

Допомога до Дня Незалежності призначається низці категорій громадян, які мають особливі заслуги перед державою або постраждали внаслідок війни чи репресій.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі можуть отримати:

особи з особливими заслугами перед Україною, учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто чи інших місць примусового утримання, а також діти, народжені в таких місцях;

родини загиблих (померлих) ветеранів війни, військових, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також жертв нацистських переслідувань, за умови, що вдова чи вдівець не вступили в повторний шлюб;

сім’ї полеглих Захисників і Захисниць України;

особи з інвалідністю внаслідок війни, колишні малолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць утримання, а також ті, хто отримав інвалідність внаслідок хвороби або виробничої травми;

учасники війни, примусово вивезені на роботи, діти партизанів і підпільників, а також інші особи, які брали участь у боротьбі з нацизмом у тилу ворога.

Для більшості громадян грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі нараховується автоматично. Зокрема так її можуть отримати:

пенсіонерам, які перебувають на обліку в Пенсійному фонді, виплата надходить разом із серпневою пенсією;

військовослужбовцям та працівникам силових структур — на підставі даних, поданих відповідними установами до Пенсійного фонду.

Особи, які не є пенсіонерами, не працюють і не проходять службу, але мають право на допомогу, повинні особисто звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України.

Подати заяву слід до 1 серпня. У разі затримки остаточний термін подання — 1 жовтня. Якщо виплата не була отримана до 1 жовтня, звернутися до ПФУ можна ще до 1 листопада.

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