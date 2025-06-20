Для большинства граждан денежная помощь для пенсионеров в Запорожье начисляется автоматически.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье выплачивается ежегодно ко Дню Независимости Украины, однако ее можно получить, соответствуя определенным статусам, сообщает Politeka.net.

Помощь ко Дню Независимости назначается ряду категорий граждан, которые имеют особые заслуги перед государством или пострадали в результате войны или репрессий.

Денежное пособие для пенсионеров в Запорожье могут получить:

лица с особыми заслугами перед Украиной; участники боевых действий;

семьи погибших (умерших) ветеранов войны, военных, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, а также жертв нацистских преследований при условии, что вдова или вдовец не вступили в повторный брак;

семьи павших Защитников и Защитниц Украины;

лица с инвалидностью в результате войны, бывшие малолетние заключенные концлагерей, гетто и других мест содержания, а также получившие инвалидность вследствие болезни или производственной травмы;

участники войны, принудительно вывезенные на работы, дети партизан и подпольщиков, а также другие лица, участвовавшие в борьбе с нацизмом в тылу врага.

Для большинства граждан денежная помощь для пенсионеров в Запорожье начисляется автоматически. В частности, так ее могут получить:

пенсионерам, состоящим на учете в Пенсионном фонде, выплата поступает вместе с августовской пенсией;

военнослужащим и работникам силовых структур - на основании данных, представленных соответствующими учреждениями в Пенсионный фонд.

Лица, не являющиеся пенсионерами, не работающие и не проходящие службу, но имеющие право на помощь, должны лично обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины.

Подать заявление следует до 1 августа. В случае задержки окончательный срок подачи – 1 октября. Если выплата не была получена до 1 октября, обратиться в ПФУ можно еще до 1 ноября.

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