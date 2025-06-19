Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Україні на вихідні та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди в Україні на вихідні свідчить про змінну хмарність, опади та температурні коливання у різних містах, повідомляє Politeka.

У Харкові у суботу, 21 червня, небо буде суцільно вкрите хмарами, весь день йтиме дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від +11°C вночі до +19°C удень. У неділю, 22-го, ситуація зміниться: вдень та у вечірній час небо вкриється хмарами, проте опадів не очікується. Температура підніметься до +22°C.

У Львові 21 червня в другій половині дня буде ясно, хоча ввечері знову з’являться хмари. Опади малоймовірні, температурні показники вдень сягнуть +20°C. Наступного дня у Львові знову без опадів, хмари з’являться лише вдень, а до вічірньої пори небо проясниться. Стовпчики тормометра коливатимуться від +11°C у нічний час до +23°C удень.

В Одесі у суботу більшу частину дня триматиметься хороша погода. Опади не прогнозуються. Температурні показники вночі +16°C, вдень — близько +22°C. В неділю, 22 числа, умови лишатимуться схожими: ясне небо з хмарною завісою у вечірню пору, без опадів, температура вдень підніметься до +23°C.

У Києві субота буде з опадами вночі та вранці. Стовпчики термометра коливатимуться від +12°C вночі до +18°C вдень. У неділю ранок і вечір будуть ясними, опадів не передбачається. Температура підніметься до +22°C.

Народні прикмети на 21-22 червня, коли відзначається день літнього сонцестояння — найдовший день у році, говорять, що якщо грім чути чітко, негода триватиме довго. Також вважалося, що рясна роса в ці дні віщує гарний урожай. За сонцем судили про погоду: якщо воно світить ніби крізь оболонку, незабаром чекали на дощ.

Отже, прогноз погоди в Україні на вихідні обіцяє різноманітття: від дощів у Харкові до ясних і сухих днів в Одесі та Львові. Рекомендуємо слідкувати за оновленнями, щоб краще планувати свій відпочинок.

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