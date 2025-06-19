Синоптики уже обнародовали прогноз погоды на выходные в Украине и рассказали все детали.

Прогноз погоды в Украине на выходные свидетельствует о переменной облачности, осадках и температурных колебаниях в разных городах, сообщает Politeka.

В Харькове в субботу, 21 июня, небо будет сплошь покрыто облаками, весь день будет идти мелкий дождь. Температура воздуха будет колебаться от +11°C ночью до +19°C днем. В воскресенье, 22-го, ситуация изменится: днем ​​и вечером небо покроется облаками, однако осадков не ожидается. Температура поднимется до +22°C.

Во Львове 21 июня во второй половине дня будет ясно, хотя к вечеру снова появятся облака. Осадки маловероятны, температурные показатели днем ​​достигнут +20°C. На следующий день во Львове без осадков, облака появятся лишь днем, а к вечеру небо прояснится. Столбики тормометра будут колебаться от +11°C в ночное время до +23°C днем.

В Одессе в субботу будет держаться хорошая погода. Осадки не прогнозируются. Температурные показатели ночью +16°C, днем ​​около +22°C. В воскресенье, 22 числа, условия будут оставаться схожими: ясное небо с облачным занавесом в вечернее время, без осадков, температура днем ​​поднимется до +23°C.

В Киеве суббота будет с осадками ночью и утром. Столбики термометра будут колебаться от +12°C ночью до +18°C днем. В воскресенье утро и вечер будут ясными, осадков не ожидается. Температура поднимется до +22°C.

Народные приметы на 21-22 июня, когда отмечается день летнего солнцестояния - самый длинный день в году, говорят, что если гром слышно четко, ненастье продлится долго. Также считалось, что обильная роса в эти дни предсказывает хороший урожай. По солнцу судили о погоде: если оно светит сквозь оболочку, вскоре ждали дождя.

Итак, прогноз погоды в Украине на выходные обещает разнообразие: от дождей в Харькове до ясных и сухих дней в Одессе и Львове. Рекомендуем следить за обновлениями, чтобы лучше планировать свой отдых.

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