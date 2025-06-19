Переселенці мають низку освітніх пільг для дітей-ВПО в Харкові і можливостей, спрямованих на підтримку в умовах війни.

Передбачено низку пільги для дітей-ВПО в Харкові, а особливу увагу держава приділяє навчальному процесу та безкоштовним послугам, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо про те, на яку підтримку можуть розраховувати переселенці у 2025 році.

Переселенці мають низку освітніх пільг для дітей-ВПО в Харкові і можливостей, спрямованих на підтримку в умовах війни.

Соціальна стипендія для студентів

Студенти з числа ВПО, які навчаються на денній формі за рахунок державного замовлення, не мають академічної заборгованості та не перебувають в академічній відпустці, можуть отримувати соціальну стипендію. Виплата доступна до досягнення 23-річного віку.

Безкоштовне харчування у школах і садках

Для того щоб дитина отримувала безоплатне харчування в навчальному закладі, необхідно подати керівництву школи або садочка копію довідки про статус ВПО чи документа, який підтверджує статус постраждалої дитини.

Оздоровлення та відпочинок

Повідомлення про можливість безкоштовного оздоровлення чи відпочинку для дітей надходить автоматично через застосунок «Дія». Якщо застосунок не встановлений, дізнатися про доступні програми можна у місцевому управлінні соціального захисту населення за місцем реєстрації як ВПО.

Пільгові кредити на освіту

Малеча з-поміж внутрішньо переміщених осіб або ті, хто мешкає поблизу зони бойових дій та навчається за контрактною формою, можуть скористатися можливістю оформлення пільгового освітнього кредиту.

Пільги для дітей-ВПО в Харкові - пріоритетне зарахування до закладів освіти

Неповнолітні, які мають статус ВПО або постраждалих від бойових дій, мають право на першочергове зарахування до державних та комунальних дитячих садків і шкіл.

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