Переселенцы имеют ряд образовательных льгот для детей-ВПЛ в Харькове и возможностей, направленных на поддержку в условиях войны.

Предусмотрен ряд льгот для детей-ВПЛ в Харькове, а особое внимание государство уделяет учебному процессу и бесплатным услугам, сообщает Politeka.net.

Рассказываем о том, на какую поддержку могут рассчитывать переселенцы в 2025 году.

Переселенцы имеют ряд образовательных льгот для детей-ВПЛ в Харькове и возможностей, направленных на поддержку в условиях войны.

Социальная стипендия для студентов

Студенты из числа ВПЛ, которые учатся на дневной форме за счет государственного заказа, не имеют академической задолженности и не находятся в академическом отпуске, могут получать социальную стипендию. Выплата доступна до достижения 23-летнего возраста.

Бесплатное питание в школах и садах

Для того чтобы ребенок получал бесплатное питание в учебном заведении, необходимо предоставить руководству школы или садика копию справки о статусе ВПЛ или документа, подтверждающего статус пострадавшего ребенка.

Оздоровление и отдых

Уведомление о возможности бесплатного оздоровления или отдыха для детей поступает автоматически через приложение «Дія». Если приложение не установлено, узнать о доступных программах можно в местном управлении социальной защиты населения по месту регистрации как ВПЛ.

Льготные кредиты на образование

Ребята из внутренне перемещенных лиц или проживающие вблизи зоны боевых действий и обучающиеся по контрактной форме могут воспользоваться возможностью оформления льготного образовательного кредита.

Льготы для детей-ВПЛ в Харькове - приоритетное зачисление в учебные заведения

Несовершеннолетние, имеющие статус ВПЛ или пострадавших от боевых действий, имеют право на первоочередное зачисление в государственные и коммунальные детские сады и школы.

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