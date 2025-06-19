Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Харкові на вихідні та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди у Харкові на вихідні обіцяє різноманітні атмосферні умови, що варто врахувати жителям міста, повідомляє Politeka.

Субота, 21 червня, буде похмурою та з дощем. Протягом усього дня небо над Харковом вкриватимуть хмари, а дрібний дощ не припинятиметься до вечора. Температура повітря вночі становитиме близько +11°C, з ранку прогріється до +15°C, вдень — до +19°C, а ввечері опуститься до +16°C.

Вологість повітря коливатиметься від 38% вдень до 80% у вечірню пору, тиск повітря буде в межах 743-746 мм рт. ст., а швидкість вітру сягатиме 3,9 м/с. Ймовірність опадів найбільша вдень і ввечері — 52-56%.

Народний прогноз на цей день нагадує, що якщо під час грози добре чути грім, варто чекати тривалої негоди. Також у давнину звертали увагу на росу: рясна роса обіцяла хороший урожай. Варто зазначити, що 21-22 червня — це дні літнього сонцестояння, найтриваліші у році.

У неділю, 22 червня, ситуація зміниться: ранок у Харкові буде ясним, температура коливатиметься від +13°C уночі до +18°C вранці. Протягом дня температура підніметься до +22°C, а ввечері опуститься до +19°C. Тиск зросте до 748 мм рт. ст., вологість знизиться до 35% вдень, вітер дещо ослабне — до 2,5 м/с. Прогноз не передбачає опадів, а небо вдень і у вечірній час частково вкриють хмари. Ймовірність опадів — мінімальна, від 2% до 13%.

Народна мудрість цього дня каже: якщо сонце світить вдень, ніби через оболонку, то незабаром можна очікувати дощу.

Прогноз погоди у Харкові на вихідні свідчить про мокрий суботній день і більш суху та теплу неділю, що дозволить мешканцям міста планувати свої справи з урахуванням погодних умов.

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