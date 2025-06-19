Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Харькове на выходные и поведали все детали.

Прогноз погоды в Харькове на выходные обещает различные атмосферные условия, которые следует учесть жителям города, сообщает Politeka.

Суббота, 21 июня, будет пасмурной и с дождем. На протяжении всего дня небо над Харьковом будет укрываться облаками, а мелкий дождь не прекращается до вечера. Температура воздуха ночью составит около +11°C, с утра прогреется до +15°C, днем ​​до +19°C, а вечером опустится до +16°C.

Влажность воздуха будет колебаться от 38% днем ​​до 80% в вечернее время, давление воздуха будет в пределах 743-746 мм рт. ст., а скорость ветра будет достигать 3,9 м/с. Вероятность осадков наибольшая днем ​​и вечером – 52-56%.

Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошей, то будет идти дождь. Также в древности обращали внимание на росу: обильная роса обещала хороший урожай. Стоит отметить, что 21-22 июня – это дни летнего солнцестояния, самые продолжительные в году.

В воскресенье, 22 июня, ситуация изменится: утро в Харькове будет ясным, температура будет колебаться от +13°C ночью до +18°C утром. В течение дня температура поднимется до +22°C, а вечером опустится до +19°C. Давление вырастет до 748 мм рт. ст., влажность снизится до 35% днем, ветер несколько ослабнет - до 2,5 м/с. Прогноз не подразумевает осадков, а небо днем ​​и в вечернее время частично покроют облака. Вероятность осадков – минимальная, от 2% до 13%.

Народная мудрость в этот день говорит: если солнце светит днем, словно из-за оболочки, то в скором времени можно ожидать дождя.

Прогноз погоды в Харькове на выходные свидетельствует о мокром субботнем дне и более сухом и теплом воскресенье, что позволит жителям города планировать свои дела с учетом погодных условий.

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