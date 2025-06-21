Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові надається, якщо вони мають певний статус.

Щороку напередодні Дня Незалежності, який відзначається 24 серпня, надається одноразова грошова допомога для пенсіонерів у Харкові, повідомляє Politeka.net.

Виплати здійснюються згідно з постановою Кабінету міністрів і мають на меті підтримати тих, хто зробив значний внесок у захист країни або постраждав унаслідок війни.

Тобто грошова допомога для пенсіонерів у Харкові надається, якщо вони мають певний статус.

Розміри виплат у 2025 році:

3100 гривень отримають особи з особливими заслугами перед державою, а також люди з інвалідністю І групи внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів;

2900 гривень — особи з інвалідністю ІІ групи з вищезазначених категорій;

2700 грн — особи з інвалідністю ІІІ групи;

1000 грн — учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів, а також діти, народжені в місцях примусового тримання;

650 грн — члени родин загиблих ветеранів, загиблих Захисників і Захисниць України, а також вдови чи вдівці осіб з інвалідністю внаслідок війни, які повторно не одружилися;

450 гривень — учасники війни, колишні в’язні концтаборів, діти партизанів.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові, які мають право на таку виплату, буде нараховано автоматично у серпні разом із пенсією.

Військовослужбовцям та працюючим особам, які не є пенсіонерами, виплати будуть спрямовані на рахунки військових частин або установ за заявками роботодавців.

Особи, які не працюють і не отримують пенсію, повинні самостійно звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України.

Для подання заяви потрібно:

зазначити паспортні дані, номер банківського рахунку, ідентифікаційний код;

додати реквізити посвідчення, що підтверджує право на отримання допомоги.

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