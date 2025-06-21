Ежегодно в канун Дня Независимости, который отмечается 24 августа, предоставляется единовременная денежная помощь для пенсионеров в Харькове, сообщает Politeka.net.
Выплаты производятся согласно постановлению Кабинета министров и имеют целью поддержать тех, кто внес значительный вклад в защиту страны или пострадал в результате войны.
То есть, денежная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется, если они имеют определенный статус.
Размеры выплат в 2025 году:
- 3100 гривен получат лица с особыми заслугами перед государством, а также люди с инвалидностью I группы в результате войны и бывшие малолетние заключенные концлагеря;
- 2900 гривен - лица с инвалидностью ІІ группы из вышеупомянутых категорий;
- 2700 грн - лица с инвалидностью III группы;
- 1000 грн - участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей, а также дети, рожденные в местах принудительного содержания;
- 650 грн — члены семей погибших ветеранов, погибших Защитников и Защитниц Украины, а также вдовы или вдовцы лиц с инвалидностью в результате войны, которые повторно не женились;
- 450 гривен - участники войны, бывшие узники концлагерей, дети партизан.
Денежное пособие для пенсионеров в Харькове, имеющих право на такую выплату, будет начислено автоматически в августе вместе с пенсией.
Военнослужащим и работающим лицам, не являющимся пенсионерами, выплаты будут направлены на счета воинских частей или учреждений по заявкам работодателей.
Лица, не работающие и не получающие пенсию, должны самостоятельно обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины.
Для подачи заявления требуется:
- указать паспортные данные, номер банковского счета, идентификационный код;
- добавить реквизиты удостоверения, подтверждающего право на получение пособия.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: названы общины, где местные жители могут получить выплаты.
Также Politeka писала, Льготы для детей-ВПЛ: как получить помощь в Харькове, пошаговая инструкция.
Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили, кому нужно повторно обратиться в ПФУ.