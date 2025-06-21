Денежная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется, если у них есть определенный статус.

Ежегодно в канун Дня Независимости, который отмечается 24 августа, предоставляется единовременная денежная помощь для пенсионеров в Харькове, сообщает Politeka.net.

Выплаты производятся согласно постановлению Кабинета министров и имеют целью поддержать тех, кто внес значительный вклад в защиту страны или пострадал в результате войны.

То есть, денежная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется, если они имеют определенный статус.

Размеры выплат в 2025 году:

3100 гривен получат лица с особыми заслугами перед государством, а также люди с инвалидностью I группы в результате войны и бывшие малолетние заключенные концлагеря;

2900 гривен - лица с инвалидностью ІІ группы из вышеупомянутых категорий;

2700 грн - лица с инвалидностью III группы;

1000 грн - участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей, а также дети, рожденные в местах принудительного содержания;

650 грн — члены семей погибших ветеранов, погибших Защитников и Защитниц Украины, а также вдовы или вдовцы лиц с инвалидностью в результате войны, которые повторно не женились;

450 гривен - участники войны, бывшие узники концлагерей, дети партизан.

Денежное пособие для пенсионеров в Харькове, имеющих право на такую ​​выплату, будет начислено автоматически в августе вместе с пенсией.

Военнослужащим и работающим лицам, не являющимся пенсионерами, выплаты будут направлены на счета воинских частей или учреждений по заявкам работодателей.

Лица, не работающие и не получающие пенсию, должны самостоятельно обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины.

Для подачи заявления требуется:

указать паспортные данные, номер банковского счета, идентификационный код;

добавить реквизиты удостоверения, подтверждающего право на получение пособия.

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