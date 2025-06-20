Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області може стати неминучим через наміри уряду змінити систему тарифоутворення на водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.

Проєкт постанови Кабінету Міністрів, що передбачає перегляд чинних правил, оприлюднили для громадського обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Зміни стосуються постанови №502, яка регулює розцінки на комунальні послуги в умовах воєнного стану. Міністерство розвитку громад та територій України пропонує зафіксувати ціни на рівні, встановленому станом на 24 лютого 2022 року.

Якщо документ буде ухвалено, органи місцевого самоврядування зобов’язані компенсувати водоканалам різницю між економічно обґрунтованими тарифами та фактичними цінами для населення.

Проте у пояснювальній записці наголошується, що у разі відсутності компенсації підприємства можуть понести збитки, що тягне за собою необхідність підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області вже найближчим часом.

Наразі мораторій поширюється лише на ціни на газ, опалення та гарячу воду, водопостачання та каналізація залишаються поза законодавчим регулюванням, що створює ризики для споживачів та відкриває можливості для підвищення цін на місцевому рівні.

Жителям області рекомендують уважно слідкувати за рішеннями Національної комісії з регулювання енергетики та місцевої влади, щоб своєчасно адаптуватися до потенційного підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області.

Зростання вартості послуг водопостачання може призвести до додаткового навантаження на сімейні бюджети, тому важливо бути готовими до можливої корекції платіжок.

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