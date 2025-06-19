Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області може відбутися вже найближчим часом.

Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області може стати неминучим, адже уряд вже розглядає нову систему тарифоутворення для послуг водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.

Відповідний проєкт постанови Кабміну, що передбачає коригування чинних підходів, був оприлюднений для громадського обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Йдеться про зміну постанови №502, яка регулює тарифи на комунальні послуги в умовах воєнного стану. Міністерство розвитку громад та територій України пропонує зберегти розцінки на рівні 24 лютого 2022 року.

Якщо таке рішення буде ухвалено, органи місцевого самоврядування повинні будуть компенсувати водоканалам фінансову різницю між економічно обґрунтованими цінами та тими, що фактично застосовуються для населення.

Утім, у пояснювальній записці до документа зазначається: за відсутності такої компенсації постачальники будуть змушені самостійно врегульовувати фінансові втрати. Це може призвести до коригування цін і, як наслідок, підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області вже найближчим часом.

На сьогодні діє мораторій лише на підвищення вартості газу, опалення та гарячої води, тоді як вода та каналізація залишаються поза межами законодавчих обмежень. Це створює ризики для споживачів та відкриває шлях до зростання тарифів на місцевому рівні.

Жителям варто стежити за рішеннями НКРЕКП і місцевої влади, аби вчасно адаптуватися до можливих змін у платіжках.

У разі зростання вартості води мешканці області можуть зіткнутися з додатковим навантаженням на сімейні бюджети.

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