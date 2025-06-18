Обмеження руху у Дніпрі, хоч і тимчасові, але необхідні для безпеки та зручності мешканців у майбутньому.

Обмеження руху у Дніпрі стартують вже з 18 червня і триватимуть майже місяць, тож водіям та пішоходам варто бути уважними та планувати маршрути заздалегідь, повідомляє Politeka.

У Чечелівському районі розпочинаються масштабні ремонтні роботи, пов’язані з оновленням мережі зливової каналізації. У зв’язку з цим на мешканців та гостей міста чекають суттєві зміни в організації дорожнього руху.

До 17 липня вулиця Новокримська буде повністю перекрита для проїзду транспорту. Йдеться про ділянку між будинками №11 та №13 — тут проведуть повну реконструкцію частини зливової системи. Крім того, обмеження торкнуться і вулиці Незалежності — зокрема, звуження проїжджої частини очікується на відрізку від будинку №9 до №17.

Такі зміни спрямовані на оновлення інфраструктури міста, яка давно потребувала капітального ремонту. Роботи проводяться для покращення водовідведення, адже під час інтенсивних дощів система зливової каналізації не справлялася з обсягами опадів, що спричиняло підтоплення вулиць.

Міська влада закликає водіїв бути уважними, дотримуватись тимчасових дорожніх знаків, не порушувати правил паркування поблизу ремонтної зони та обирати альтернативні маршрути. Пішоходам також радять звертати увагу на інформаційні табло, обхідні шляхи та не наражати себе на небезпеку, намагаючись пройти через зону проведення робіт.

Обмеження руху у Дніпрі, хоч і тимчасові, але необхідні для безпеки та зручності мешканців у майбутньому. Завершення робіт заплановане на середину липня, після чого рух вулицями має бути повністю відновлений.

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