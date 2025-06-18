Ограничения движения в Днепре, хоть и временные, но необходимые для безопасности и удобства жителей в будущем.

Ограничения движения в Днепре стартуют уже с 18 июня и продлятся почти месяц, поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательными и планировать маршруты заранее, сообщает Politeka.

В Чечелевском районе начинаются масштабные ремонтные работы, связанные с обновлением сети ливневой канализации. В связи с этим жителей и гостей города ждут существенные изменения в организации дорожного движения.

До 17 июля улица Новокрымская будет полностью перекрыта для проезда транспорта. Речь идет о участке между домами №11 и №13 – здесь проведут полную реконструкцию части ливневой системы. Кроме того, ограничения коснутся и улицы Независимости — в частности, сужение проезжей части ожидается отрезка от дома №9 до №17.

Такие изменения направлены на обновление инфраструктуры города, давно нуждавшейся в капитальном ремонте. Работы проводятся для улучшения водоотвода, ведь во время интенсивных дождей система ливневой канализации не справлялась с объемами осадков, что приводило к подтоплению улиц.

Городские власти призывают водителей быть внимательными, соблюдать временные дорожные знаки, не нарушать правила парковки вблизи ремонтной зоны и выбирать альтернативные маршруты. Пешеходам также советуют обращать внимание на информационные табло, обходные пути и не подвергать себя опасности, пытаясь пройти через зону проведения работ.

Ограничения движения в Днепре, хоть и временные, но необходимые для безопасности и удобства жителей в будущем. Завершение работ запланировано на середину июля, после чего движение по улицам должно быть полностью восстановлено.

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