Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области может произойти уже в ближайшее время.

Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области может оказаться неизбежным, ведь правительство уже рассматривает новую систему тарифообразования для услуг водоснабжения и водоотведения, сообщает Politeka.

Соответствующий проект постановления Кабмина, предусматривающий корректировку действующих подходов, был обнародован для общественного обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Речь идет об изменении постановления №502, регулирующего тарифы на коммунальные услуги в условиях военного положения. Министерство развития общин и территорий Украины предлагает сохранить расценки на уровне 24 февраля 2022 года.

Если такое решение будет принято, органы местного самоуправления должны будут компенсировать водоканалам финансовую разницу между экономически обоснованными ценами и фактически применяемыми для населения.

В пояснительной записке к документу отмечается: при отсутствии такой компенсации поставщики будут вынуждены самостоятельно регулировать финансовые потери. Это может привести к корректировке цен и, как следствие, повышению тарифов на воду в Днепропетровской области в ближайшее время.

На сегодняшний день действует мораторий только на повышение стоимости газа, отопления и горячей воды, тогда как вода и канализация остаются вне законодательных ограничений. Это создает риски для потребителей и открывает путь к росту тарифов на местном уровне.

Жителям следует следить за решениями НКРЭКУ и местных властей, чтобы вовремя адаптироваться к возможным изменениям в платежках.

При росте стоимости воды жители области могут столкнуться с дополнительной нагрузкой на семейные бюджеты.

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