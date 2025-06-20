Вопрос повышения тарифов на воду в Днепропетровской области активно интересует местных жителей.

Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области может стать неизбежным из-за намерений правительства изменить систему тарифообразования на водоснабжение и водоотвод, сообщает Politeka.

Проект постановления Кабинета Министров, предусматривающий пересмотр действующих правил, был обнародован для общественного обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Изменения касаются постановления №502, регулирующего расценки на коммунальные услуги в условиях военного положения. Министерство развития общин и территорий Украины предлагает зафиксировать цены на уровне, установленном на 24 февраля 2022 года.

Если документ будет одобрен, органы местного самоуправления обязаны компенсировать водоканалам разницу между экономически обоснованными тарифами и фактическими ценами для населения.

Однако в пояснительной записке отмечается, что в случае отсутствия компенсации предприятия могут понести убытки, что влечет необходимость повышения тарифов на воду в Днепропетровской области в ближайшее время.

Мораторий распространяется только на цены на газ, отопление и горячую воду, водоснабжение и канализация остаются вне законодательного регулирования, что создает риски для потребителей и открывает возможности для повышения цен на местном уровне.

Жителям области рекомендуют внимательно следить за решениями Национальной комиссии по регулированию энергетики и местных властей, чтобы своевременно адаптироваться к потенциальному повышению тарифов на воду в Днепропетровской области.

Рост стоимости услуг водоснабжения может привести к дополнительной нагрузке на семейные бюджеты, поэтому важно быть готовым к возможной коррекции платежей.

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