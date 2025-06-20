Червоний Хрест України реалізує низку важливих соціальних і гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Полтавській області

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається товариством Червоного Хреста, проте важливо хнати всі нюанси та особливості цієї підтримки, повідомляє Politeka.net.

Про це організація попередила на своїй сторінці у Фейсбук.

Філія організації Товариства Червоного Хреста України реалізує низку важливих соціальних і гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Полтавській області.

Зокрема, організація:

надає гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Полтавській області у вигляді товарів першої необхідності

організовує Дні донора та активно популяризує культуру добровільного донорства

навчає населення навичкам надання першої медичної допомоги для порятунку життя у критичних ситуаціях

проводить інформаційні кампанії з актуальних соціальних і гуманітарних тем, підвищуючи обізнаність громади

збирає, сортує та передає одяг, взуття, постільну білизну тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Особливу увагу приділено розвитку молодіжного волонтерства — у філії діють простори для реалізації ініціатив, тренінгів і соціальних проєктів. Разом із Центром психосоціальної підтримки тут організовуються групові заходи для зміцнення емоційного здоров’я.

Окремий напрям — допомога у пошуку людей, зниклих безвісти, шляхом фіксації звернень і передачі їх до відповідних служб. У випадку надзвичайних подій фахівці організації оперативно реагують і підтримують постраждалих.

Для літніх людей і самотніх громадян надається догляд вдома — соціальні працівники дбають про тих, хто цього найбільше потребує.

Філія працює з понеділка по п’ятницю, з восьмої ранку до четвертої години дня, за адресою: вулиця Кучеренко, 4 в Полтаві.

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