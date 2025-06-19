Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі наразі не зафіксовано, однак ситуація на ринку енергоресурсів залишається нестабільною, повідомляє Politeka.

Станом на 1 червня 2025 року базова річна вартість природного газу для побутових споживачів, яких обслуговує НАК «Нафтогаз України», становить 7,96 грн за кубометр. Ця компанія є основним постачальником для більш ніж 12 мільйонів домогосподарств по всій країні.

Інші постачальники встановлюють річні ціни в діапазоні від 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Що ж до помісячних цін, то вони значно варіативніші — від 8,46 до 25 грн за куб, залежно від динаміки ринку. Водночас ключовим залишається річний тариф: згідно з чинними правилами, жоден постачальник не має права змінювати його на місячний без прямої згоди споживача.

У межах співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна взяла на себе зобов’язання протягом пів року після завершення воєнного стану створити нову модель лібералізованого енергетичного ринку. Це, ймовірно, призведе до перегляду методик ціноутворення й поступового зростання цін з одночасним запровадженням адресної допомоги для соціально вразливих категорій населення.

Попри те, що підвищення тарифів на газ у Запоріжжі поки що не прогнозується, експерти радять жителям міста уважно слідкувати за повідомленнями офіційних джерел. Імовірність перегляду вартості зберігається, особливо після завершення воєнного стану, коли ринок газу почне функціонувати за новими правилами.

Мешканці вже сьогодні можуть аналізувати доступні комерційні пропозиції постачальників та обирати найвигідніші умови.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Запорізькій області: в червні частина українців отримає гроші автоматично.

Також Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: українці можуть розраховувати на підтримку.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям призначають виплати на три місяці, як отримати.