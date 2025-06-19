Повышение тарифов на газ в Запорожье пока не зафиксировано, однако ситуация на рынке энергоресурсов остается нестабильной, сообщает Politeka .

По состоянию на 1 июня 2025 года, базовая годовая стоимость природного газа для бытовых потребителей, обслуживаемых НАК «Нафтогаз Украины», составляет 7,96 грн за кубометр. Эта компания является основным поставщиком для более 12 миллионов домохозяйств по всей стране.

Остальные поставщики устанавливают годовые цены в диапазоне от 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Что касается помесячных цен, то они более вариативны — от 8,46 до 25 грн за куб, в зависимости от динамики рынка. В то же время, ключевым остается годовой тариф: согласно действующим правилам, ни один поставщик не имеет права изменять его на месячный без прямого согласия потребителя.

В рамках сотрудничества с Международным валютным фондом Украина обязалась в течение полугода после завершения военного положения создать новую модель либерализованного энергетического рынка. Это, вероятно, приведет к пересмотру методик ценообразования и постепенному росту цен с одновременным введением адресной помощи социально уязвимым категориям населения.

Несмотря на то, что повышение тарифов на газ в Запорожье пока не прогнозируется, эксперты советуют жителям города внимательно следить за сообщениями официальных источников. Вероятность пересмотра стоимости сохраняется, особенно по завершении военного положения, когда рынок газа начнет функционировать по новым правилам.

Жители уже сегодня могут анализировать доступные коммерческие предложения поставщиков и выбирать выгодные условия.

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