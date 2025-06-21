Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається лише тим будинкам, які відповідають певним критеріям.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається благодійним фондом "Єдність та сила" в рамках проєкту "Консервування будинків", повідомляє Politeka.net.

Про це оголосила організація на своєму каналі в Телеграм.

Так, благодійний фонд "Єдність та сила" реалізує новий проєкт підтримки під назвою "Консервування будинків". Він буде спрямований на тимчасовий ремонт пошкоджених осель у Харківській області після ворожих обстрілів. Така ініціатива має на меті захистити житло постраждалих українців від подальшої негоди — дощу, вітру та холоду.

У межах цього важливого проєкту передбачені такі види гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області:

тимчасове закриття отворів у даху, за умови, що його конструкція не становить загрози;

монтаж оргскла або плит ОСБ на пошкоджені вікна;

базові ремонтні роботи, необхідні для тимчасового укриття помешкання.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається лише тим будинкам, які відповідають певним критеріям. Зокрема:

дах має бути частково пошкодженим, але не зруйнованим;

вікна підлягають закриттю тимчасовими матеріалами;

у будинку мешкають люди або власники планують повернутися після відновлення.

Власник житла обов’язково має бути присутнім під час виконання робіт для підписання акту приймання допомоги.

Пріоритет у наданні допомоги мають домогосподарства, де проживають особи віком від 60 років, люди з інвалідністю, одинокі батьки, родини з дітьми до п’яти років, а також домогосподарства, які утримує лише одна людина. У разі потреби варто звернутися безпосередньо до координатора проєкту.

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