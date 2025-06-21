Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется благотворительным фондом "Единство и сила" в рамках проекта "Консервирование домов", сообщает Politeka.net.
Об этом объявила организация на своем канале в Телеграмме.
Так, благотворительный фонд "Единство и сила" реализует новый проект поддержки под названием "Консервирование домов". Он будет направлен на временный ремонт поврежденных домов в Харьковской области после вражеских обстрелов. Такая инициатива направлена на защиту жилья пострадавших украинцев от дальнейшей непогоды — дождя, ветра и холода.
В рамках этого важного проекта предусмотрены следующие виды гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области:
- временное закрытие отверстий в крыше, при условии, что его конструкция не представляет угрозы;
- монтаж оргстекла или плит ОСБ на поврежденные окна;
- базовые ремонтные работы, необходимые для временного укрытия дома.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется только тем домам, которые отвечают определенным критериям. В частности:
- крыша должна быть частично повреждена, но не разрушена;
- окна подлежат закрытию временными материалами;
- в доме живут люди или владельцы планируют вернуться после восстановления.
Владелец жилья обязательно должен присутствовать во время выполнения работ по подписанию акта приема поддержки.
Приоритет в оказании помощи имеют домохозяйства, где проживают лица от 60 лет, люди с инвалидностью, одинокие родители, семьи с детьми до пяти лет, а также домохозяйства, которые содержит только один человек. В случае необходимости следует обратиться непосредственно к координатору проекта.
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