Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется только тем домам, которые отвечают определенным критериям.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется благотворительным фондом "Единство и сила" в рамках проекта "Консервирование домов", сообщает Politeka.net.

Об этом объявила организация на своем канале в Телеграмме.

Так, благотворительный фонд "Единство и сила" реализует новый проект поддержки под названием "Консервирование домов". Он будет направлен на временный ремонт поврежденных домов в Харьковской области после вражеских обстрелов. Такая инициатива направлена ​​на защиту жилья пострадавших украинцев от дальнейшей непогоды — дождя, ветра и холода.

В рамках этого важного проекта предусмотрены следующие виды гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области:

временное закрытие отверстий в крыше, при условии, что его конструкция не представляет угрозы;

монтаж оргстекла или плит ОСБ на поврежденные окна;

базовые ремонтные работы, необходимые для временного укрытия дома.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется только тем домам, которые отвечают определенным критериям. В частности:

крыша должна быть частично повреждена, но не разрушена;

окна подлежат закрытию временными материалами;

в доме живут люди или владельцы планируют вернуться после восстановления.

Владелец жилья обязательно должен присутствовать во время выполнения работ по подписанию акта приема поддержки.

Приоритет в оказании помощи имеют домохозяйства, где проживают лица от 60 лет, люди с инвалидностью, одинокие родители, семьи с детьми до пяти лет, а также домохозяйства, которые содержит только один человек. В случае необходимости следует обратиться непосредственно к координатору проекта.

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